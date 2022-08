Tangenti, arrestato un manager di Fiera Milano

n manager di Fiera Milano, Massimo Hallecker, è stato arrestato per corruzione dalla guardia di finanza con le prime luci di lunedì 1° agosto. L'indagine è stata svolta dal nucleo di polizia economica-finanziaria delle fiamme gialle di Milano e coordinata dal pm Paolo Storari, in totale ci sono 11 persone indagate.

Tutto è iniziato nel 2021 con una denuncia presentata da Luca Palermo, amministratore delegato di FieraMilano (società quotata in borsa con oltre 600 dipendenti); l'ente "si è dimostrato molto collaborativo durante tutta la fase delle indagini", puntualizzano gli investigatori in una nota.

Il manager - secondo quanto riportato in un comunicato - avrebbe preso tangenti e "ottenuto utilità per altri soggetti" nell'ambito dell'assegnazione di tre appalti del valore complessivo di 16,5 milioni; il tutto "sfruttando le funzioni ricoperte all'interno della società", si legge in una nota dei finanzieri.

In un caso gli appalti sarebbero stati veicolati a favore di un imprenditore che, attraverso un proprio prestanome, avrebbe poi corrisposto le tangenti al senior buyer tramite due bonifici con causali fittizie come "acquisto mobili usati" o "acquisto Rolex" per un totale di circa 20mila euro. In un altro caso, invece, l’utilità sarebbe stata conseguita facendo sì che l’impresa vincitrice della gara subappaltasse la quasi totalità del valore complessivo dei lavori ad una società amministrata da un presunto socio in affari del professionista. Il manager della società si trova agli arresti domiciliari.