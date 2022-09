Sparisce la targa dedicata alla promozione in C per far posto a quella di un'altra città

Ha usato Facebook per denunciare chi ha usato profanare il tempio del calcio seregnese con una targa dedicata al Sangiuliano City. E' il capogruppo della Lega a Seregno, Edoardo Trezzi a sollevare la vicenda che vede protagonista lo stadio Ferruccio. Da qualche giorno è stata tolta la storica targa che ricordava l'ingresso della società in Serie C per far posto ad una nuova con colori diversi dai colori sociali del Seregno Calcio, dedicata al Sangiuliano City.

Uno sgarbo alla città

"Mi hanno sempre insegnato che quando sei ospite a casa di qualcuno la prima cosa e’ il rispetto e l’educazione" ha tuonato il consigliere comunale postando lo scempio fatto allo stadio cittadino. "Io non so chi abbia permesso di rimuovere la targa della storica promozione in Serie C del 1913 Seregno calcio ma soprattutto chi si sia preso la libertà e la responsabilità di mettere al suo posto lo stemma di un’altra società ospite che con Seregno non c’entra nulla" è stato poi il duro sfogo fatto dal politico seregnese.