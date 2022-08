Tartaruga gettata nei campi e trovata con il carapace rotto

Il carapace spezzato e il muso avvolto in una pozza di sangue. Così è stata ritrovata questa mattina, mercoledì 24 agosto, una tartaruga nei pressi dei campi che costeggiano Villa Borromeo ad Arcore.

A denunciare il fatto Barbara Zizza, referente della Leidaa di Monza e Brianza, che ha ritrovato l'animale ormai morto. "Molto probabilmente è stato scaraventato da qualcuno - spiega a MonzaToday -. Quelle non sono ferite provocate dall'aggressione di un animale, o dall'investimento di un mezzo. Quella povera tartaruga, presumibilmente, sarà stata abbandonata, forse gettata direttamente nei campi".

Così che la responsabile locale della Lega italiana difesa ambiente e animali sollecita a un'adozione responsabile, anche degli animali esotici che negli ultimi anni sono sempre più diffusi anche nelle case dei brianzoli. "Le tartarughe, così come qualsiasi animale, non sono giocattoli da acquistare per accontentare i figli - prosegue -. Hanno precise esigenze e necessità. Il problema è che questi tipi di animali, così come per esempio le cavie e i criceti, vengono venduti con grande facilità e acquistati con leggerezza. Le persone li vedono come animali piccoli, che non crescono, e di facile gestione anche se si vive in un appartamento. Ma non è così".

Proprio come nel caso della tartaruga ritrovata con il carapace spezzato. "L'animale sarà stato acquistato piccolo, poi una volta cresciuto e magari in concomitanza con le vacanze estive i proprietari lo hanno abbandonato". Zizza oltre a rivolgersi a chi decide di aprire le porte della propria casa a un animale lancia un appello anche alle istituzioni.

"Ricordo che l'abbandono è un reato. Ma è importante che le istituzioni sensibilizzino i cittadini sul rispetto degli animali. Chi non lo ha ancora fatto dovrebbe redigere il regolamento per il benessere degli animali, chi lo ha fatto magari anni fa dovrebbe aggiornalo anche con articoli specifici sul benessere degli animali esotici".