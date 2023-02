L'uomo che "accompagna" a casa una donna e viene multato con quasi 2mila euro

A bordo della sua utilitaria accompagnava i clienti dalla stazione alla destinazione desiderata. Ma non aveva alcuna licenza ed esercitava abusivamente la professione di tassista. E così a Seregno per un uomo è scattata una multa salata.

A sorprendere il tassista abusivo a bordo della vettura con una cliente sono stati gli agenti della polizia locale durante un'attività di controllo nell'area della stazione nella giornata di mercoledì. E l'attenzione del personale si è concentrata proprio su uno dei tassisti abusivi "che da tempo operano nella piazza".

"Durante un appostamento condotto in abiti civili nei pressi della stazione, gli agenti hanno notato che il tassista aveva caricato a bordo una donna, dopo di che la vettura si è diretta in direzione nord, con probabile destinazione Carate Brianza. A questo punto è stato richiesto l’intervento della pattuglia" spiegano dal comando di piazza Umberto I. La donna poi avrebbe ammesso di aver utilizzato il “servizio” non solo in quella ma anche in altre occasioni. E per il conducente sono scattate le multe con sanzioni che ammontano a 1.812 euro con ritiro della patente e sequestro del veicolo.

“Il problema dei tassisti abusivi si trascina da molto tempo – ha commentato l’assessore alla Sicurezza William Viganò -: sono state condotte lunghe indagini, che fino ad oggi non erano state particolarmente fruttuose, anche perché non si erano trovati passeggeri disposti a collaborare con l’attività di indagine. Ringrazio il Corpo della Polizia Locale per la dedizione e la costanza con cui hanno portato avanti le azioni di controllo e presidio. L’esercizio abusivo dell’attività di tassista rappresenta non solo un danno all’economia e i tassisti che operano correttamente, ma soprattutto un pericolo per la sicurezza dei trasportati, che viaggiano con conducenti e su veicoli che non vengono sottoposti alle regolamentazioni e alle verifiche previste per gli autotrasportatori professionali. Questa operazione, condotta in un’area particolarmente sensibile del nostro territorio, è l’ulteriore segnale di presenza e attenzione da parte della nostra Polizia Locale e, più in generale, delle istituzioni”.