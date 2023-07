Un tavolo in mezzo alla strada a Monza, la follia dei vandali

Un tavolo e due panche in mezzo alla strada. Spostate dai giardinetti e posizionate nel centro della carreggiata, a ridosso delle strisce pedonali. Una trovata pericolosissima quella che qualcuno ha portato a termine nel weekend. La segnalazione risale alla serata di sabato quando la panca da pic nic che prima trovava posto nell'area verde del parchetto di via Bisbino, è stata spostata in mezzo alla strada, nella stessa via. Il tavolo è stato immortalato e la segnalazione è stata inoltrata anche alle forze dell'ordine.

Ma il curioso caso del tavolo ha avuto anche un seguito. Chi lo voleva spostare, probabilmente, lo ha fatto in più volte perchè la panca con i tavoli poco dopo è stata trovata in via Stradella, a ridosso della Boscherona. E quella stessa panca la mattina dopo era ancora "imbandita" come hanno potuto notare i residenti che hanno immortalato la scena con il tavolo pieno di bottiglie di vetro e di alcol probabilmente consumato la sera prima durante un ritrovo.

"Questa notte, ore 2:45, 5 ragazzi (mi parevano tranquilli, ma a voce alta), hanno trasportato un tavolo con panche collegate, a piedi lungo la via Tagliamento, per posizionarlo in un punto di via Stradella direzione strada chiusa. Magari è per un ritrovo nelle serate a seguire" commenta un referente del controllo di vicinato della zona. "Ho provveduto a segnalare il tutto chiamando la Centrale Operativa. Sta di fatto che da qualcuno, questo tavolo è sparito. Chi lo cerca, sappia che si trova in via della Stradella" ha concluso.