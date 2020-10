Mezz'ora di tolleranza per chi esce dallo spettacolo della sera per non fare morire il teatro

“Il teatro non può morire: ci sia una mezz’ora di tolleranza per permettere agli spettatori di rientrare a casa al termine dello spettacolo serale senza incappare nelle eventuali sanzioni previste dal coprifuoco”.

La richiesta arriva direttamente da Gennaro D’Avanzo, attore dal lungo e prestigioso curriculum e direttore artistico del teatro Villoresi di Monza, che quest’anno celebra il centenario di fondazione. Il mondo della cultura è stato messo in ginocchio dal lockdown e questa seconda chiusura dalle 23 alle 5 del mattino penalizza ulteriormente un settore che con difficoltà sta cercando di risollevarsi.

“Abbiamo appena iniziato la nuova stagione: la campagna abbonamenti è andata molto bene, e se non ci fossero state le limitazioni imposte dal distanziamento avremmo certamente riempito il teatro e non solo 150 poltrone”. Sabato 24 ottobre c’è in cartellone lo spettacolo “Il Fumantropo”: l’inizio è previsto alle 21.

“Mi sono subito attivato per garantire l’allestimento scenico, nel pieno rispetto delle nuove prescrizioni: si inizierà puntuali alle 21 e non verrà fatto l’intervallo. Lo spettacolo dovrebbe al massimo terminare intorno alle 22.45 permettendo così al pubblico, per la maggior parte monzese, di poter rientrare a casa in tempo”.

Annullare l’allestimento sarebbe stata un’ulteriore perdita, non solo economica. Ma Gennaro D’Avanzo chiede anche la collaborazione delle istituzioni e un minimo di tolleranza per permettere al teatro di continuare a vivere e agli spettatori di tornare a casa.

“Mi auguro che ci sia collaborazione e buon senso. Lo spettatore che poco dopo le 23 viene fermato in strada potrebbe mostrare il biglietto o l’abbonamento del teatro a dimostrazione che sta rientrando dallo spettacolo”.