Teatro Manzoni al freddo: salta la festa della scuola

I ragazzi erano pronti a salire sul palcoscenico. Prove e preparazione che ormai proseguivano da oltre un mese. Adrenalina alle stelle per esibirsi davanti a mamma e papà in canti e recitazione. Ma all'ultimo l'evento è stato annullato: niente riscaldamento al teatro Manzoni di Monza, e quindi niente festa.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 9 dicembre i genitori degli studenti della scuola media Bonatti di Monza hanno ricevuto sulla chat della scuola la comunicazione che la festa era stata annullata. "Ci hanno riferito che la festa era stata rinviata - spiega una mamma di due studenti della scuola di via Poliziano -. Devono ancora definire se la nuova data sarà il 20 o il 21 dicembre. Ci hanno riferito che la festa è stata annullata a causa del riscaldamento fuori uso al Manzoni".

Una doccia fredda sia per i ragazzi, sia per i genitori. "Nella tarda mattinata di giovedì ci erano arrivate tutte le indicazioni per l'ingresso e l'accompagnamento dei nostri figli - prosegue -. Venerdì mattina sarebbero dovuti andare per le ultime prove. Poi li avremmo dovuti accompagnare in teatro per le 17.30. L'ingresso per noi genitori muniti di super green pass alle 18.30. Nel frattempo gli studenti delle classi marching band avrebbero sfilato per le vie del centro per poi fare l'ingresso trionfale a teatro e dare così inizio alla festa".

Il problema del riscaldamento al Manzoni prosegue da diverse settimane. Su alcuni gruppi social di Monza era stata pubblicata la lamentela di alcuni spettatori che denunciavano il problema del riscaldamento fuori uso. E il disagio di dover assistere allo spettacolo con il cappotto.

Nel frattempo sul sito internet del teatro Manzoni è apparsa la comunicazione che venerdì 10 dicembre il teatro sarebbe rimasto chiuso a causa di "un'improvvisa problematica tecnica".

La redazione di MonzaToday è in attesa di ricevere dal Comune chiarimenti in merito al problema.