Si alza il sipario sul Manzoni: ecco gli spettacoli della nuova stagione

Si alza il sipario sulla nuova stagione del teatro Manzoni di Monza. Presentata la nuova rassegna teatrale che inizierà il 26 novembre con lo spettacolo “Alla stessa ora, il prossimo anno” (pièce di Bernard Slade, per la regia Antonio Zavatteri, con Alberto Giusta e Alessia Giulani), e che si concluderà il 3 aprile con “Ditegli sempre di sì” (diretta da Roberto Andò e interpretata da Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Nicola Di Pinto e Massimo De Matteo). Sul palco nomi noti e amati del teatro italiano: Gigio Alberti, Isa Danieli, Giuliana De Sio, Maria Amelia Monti, Marina Massironi, Stefano Accorsi, Gioele Dix e Sergio Rubini.

Tutti gli spettacoli in cartellone

"Alla stessa ora, il prossimo anno" (dal 26 al 28 novembre) inaugurerà la stagione di prosa 2021/2022; dal 17 al 19 dicembre andrà in scena l’adattamento teatrale di un classico di Pupi Avati, “Regalo di Natale” con Gigio Alberti, Giovanni Esposito, Valerio Santoro, Gennaro Di Biase e Pierluigi Corallo; dal 14 al 16 gennaio “Le signorine” diretto da Pierpaolo Sepe, con Isa Danieli e Giuliana De Sio, e la partecipazione straordinaria della voce di Sergio Rubini; dal 28 al 30 gennaio ancora una coppia al femminile, Maria Amelia Monti e Marina Massironi, protagoniste de "Il marito invisibile" scritto e diretto da Edoardo Erba; dall’11 al 13 febbraio grande attesa per il nuovo spettacolo di Stefano Accorsi “Storia di 1” di Lucia Calamaro; dal 25 al 27 febbraio Gioele Dix salirà sul palco con "La corsa verso il vento"; dal 18 al 20 marzo in scena “Ristrutturazione” il nuovo progetto di Sergio Rubini che ha scritto questo spettacolo con Carla Cavalluzzi e lo ha diretto, mentre le musiche sono eseguite live da Musica da Ripostiglio. La stagione 2021/2022 si chiuderà con la commedia di Eduardo De Filippo "Ditegli sempre di sì" (dall’1 al 3 aprile).

Allevi: "Il teatro svolge una funzione sociale"

“Il teatro svolge un’importantissima funzione pubblica - ha spiegato il Sindaco Dario Allevi- . È un servizio indispensabile di cui la comunità deve poter godere, anche per la sua crescita e il suo sviluppo. Un luogo ancora più importante oggi, dopo un anno e mezzo di “isolamento” forzato. Il Manzoni, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, continua a essere un punto di riferimento, sempre alla ricerca di un percorso culturale complesso, ma ambizioso: quello che unisce la qualità della proposta culturale, sempre più alta, ad un’offerta di produzioni e linguaggi nuovi. E su questo equilibrio, anche quest’anno, è stata costruita la stagione di prosa".

Longo: "Il filo conduttore è la qualità"

“Proposte diverse, ma unite da un unico file rouge: la qualità. Un cartellone che si basa su un preciso mix: attenzione al pubblico, qualità artistica, debutti di stagione e vocazione di servizio pubblico”, dichiara l’assessore alla Cultura Massimiliano Longo.

"In questo periodo più che mai il teatro riscopre la sua identità di pharmakon necessario, il suo valore “terapeutico” - ha sottolineato la direttrice artistica Paola Pedrazzini - soprattutto il “Manzoni” di Monza, da sempre il riferimento culturale di una comunità di abbonati e spettatori che non vede l’ora di ritrovare quella ritualità che ci è tanto mancata. Per questo “ritorno” abbiamo scelto il linguaggio della commedia messa in scena da grandi artisti capaci di trasmettere le suggestioni letterarie e le incursioni nel quotidiano di ogni testo».

Come e quando abbonarsi

Dall’1 ottobre al 13 novembre è prevista la prelazione dedicata agli abbonati della stagione 2019/2020 e 2020/2021. Nuovi abbonamenti: dal 16 novembre. Mini-abbonamenti: dal 3 dicembre. Gli abbonati della stagione 2019/2020 e 2020/2021 potranno fissare l’appuntamento per l’acquisto del nuovo abbonamento dal sito www.teatromanzonimonza.it cliccando sulla sezione "Rinnovo Abbonamenti" o chiamando al numero 039/386500. I nuovi abbonati potranno richiedere appuntamento scrivendo a info@teatromanzonimonza.it.

Il costo dell'abbonamento

Abbonamento 8 spettacoli: Platea: intero € 196 – ridotto € 178; Balconata: intero € 168 – ridotto € 158; Galleria: intero € 94 – ridotto € 84; Mini-abbonamento 4 spettacoli: Platea: € 98; Balconata: € 88; Galleria: € 48. Durante la campagna abbonamenti si osserveranno i seguenti orari: martedì dalle 11 alle 14; mercoledì dalle 13 alle 18; giovedì, venerdì, sabato dalle 10 alle 15. Per informazioni telefonare allo 039.386500, o inviare un'email: info@teatromanzonimonza.it o consultare il sito www.teatromanzonimonza.it.