Tecnico telefonico brianzolo punto dai calabroni su un traliccio a 20 metri

Disavventura e paura nella mattinata di oggi, mercoledì 30 agosto, per un tecnico italiano di 49 anni residente a Cornate d'Adda, dipendente di una ditta di manutenzione di impianti telefonici intervenuto su un traliccio della WindTre in via Levone a Rivara, nel Torinese. L'uomo non si è accorto che, in cima al palo, alto una ventina di metri, c'era un nido di calabroni ed è stato punto da un paio di insetti. A dare l'allarme è stato il collega che era con lui e sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari e i vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Ivrea, quella dei soccorritori speleo-alpino-fluviali e con l'elicottero Drago del reparto volo del comando provinciale.

I pompieri hanno recuperato il tecnico portandolo in sicurezza a terra dove è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno trasportato all'ospedale di Ciriè. In ogni caso, non è andato in choc anafilattico e le sue condizioni sono buone, non ha mai perso conoscenza. Dopo l'intervento di soccorso è stato eseguito anche quello di bonifica del nido di calabroni. Sul posto è poi arrivata anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale