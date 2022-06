Nei cartelli una telecamera che scopre gli "sporcaccioni"

A Caponago si intensifica la battaglia contro gli "sporcaccioni" che abbandonano i rifiuti in giro per il paese. Cestini pubblici, strade e campi utilizzati come pattumiera domestica. Il piccolo comune brianzolo più di una volta è salito alla ribalta delle cronache per aver convocato al comando della polizia locale cittadini maleducati che hanno abbandonato i rifiuti e sono stati "pizzicati" dalle telecamere. Cittadini ai quali viene restituito il sacco dei rifiuti e che devono pagare la multa.

Adesso i controlli si intensificano. Nelle ultime settimane il sistema di videosorveglianza comunale è stato integrato dall'arrivo di 12 Urban Box. Si tratta di un normalissimo cartello dove viene indicata la normativa in materia di videosorveglianza. Ma si tratta di un cartello speciale al cui interno c'è una mini telecamera di videosorveglianza per monitorare aree urbane con criticità, ed in particolare i cestini pubblici nei quali quotidianamente vengono smaltiti sacchetti con rifiuti urbani domestici indifferenziati.

Per chi non rispetta il regolamento, naturalmente, scatta la multa di 150 euro. "Ricordo che non differenziare i rifiuti domestici o abbandonarli al suolo in giornate od orari sbagliati crea un disagio sociale ai fini del corretto piano di raccolta e del loro smaltimento - spiega la sindaca Monica Buzzini -. Oltre che problemi di sporcizia del suolo pubblico, carenza d'igiene e insalubrità dell'habitat cittadino".