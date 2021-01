Limbiate, caccia alle auto senza assicurazione: ecco la telecamera-trappola della locale

L'attrezzo potrà essere utilizzato per controllare le auto in sosta sulle strade

Una telecamera intelligente in grado di “leggere” le targhe delle auto e capire se sono rubate, senza assicurazione o con la revisione scaduta. È il nuovo “marchingegno” che verrà utilizzato dagli agenti della polizia locale di Limbiate.

La telecamera, che può essere installata su qualsiasi pattuglia dei “ghisa”, permette di registrare, mediante una sequenza video, le targhe dei veicoli in circolazione sulle strade e verificare in tempo reale eventuali mancate revisioni o mancate coperture assicurative. Questo dispositivo sarà utile soprattutto per i controlli immediati dei veicoli parcheggiati o in sosta, per rilevare eventuali illeciti delle violazioni amministrative che si traducono, in molti casi, con abbandoni dei mezzi stessi, che diventano quindi assimilabili ai rifiuti abbandonati. L'attrezzo, spiegano dal municipio, è stato fornito a titolo gratuito all’Amministrazione comunale.

“Circolano purtroppo, non soltanto a Limbiate, ancora troppi veicoli privi di assicurazione – ha commentato il Sindaco Antonio Romeo – che, non avendo coperture in caso di incidente stradale, rappresentano un pericolo per i malcapitati coinvolti nei sinistri. Questo strumento mira proprio a togliere dalle strade mezzi pericolosi e a tutelare gli automobilisti, i passeggeri e i pedoni”.