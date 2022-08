Il comune brianzolo con 136 telecamere, fototrappole e bodycam sulle divise degli agenti

"Come amministrazione comunale stiamo potenziando e riqualificando il sistema di videosorveglianza del territorio" ha annunciato il sindaco di Bovisio Masciago, Giovanni Sartori spiegando gli investimenti dell'amministrazione comunale in termini di sicurezza e presidio del territorio.

"Quando ci siamo insediati nel giugno 2019, abbiamo appreso che le telecamere erano state spente nel 2017. Da allora abbiamo intrapreso un lungo percorso che ci ha portato ad approvare nell'ultima seduta di Consiglio comunale di luglio, un regolamento sulla privacy. Parallelamente ci siamo mossi anche per dotarci di nuove apparecchiature".

Il comune brianzolo avrà dunque 136 telecamere, di cui alcune decine con quattro ottiche: "un sistema" - spiega - "che equivale alla presenza contemporanea di circa 200 ottiche sul nostro territorio".

Al momento è stato dato avvio all'iter burocratico e le telecamere, si spera, potranno essere accese in autunno. "Saranno coperti anche tutti i varchi della città" assicura Sartori. Sul fronte della sicurezza l'implementamento del sistema di videosorveglianza cittadino non è l'unico investimento previsto. "Potremo utilizzare presto le bodycam degli agenti di polizia locale e le fototrappole per contrastare le situazioni di degrado grazie al contributo della Regione Lombardia" ha spiegato il primo cittadino.