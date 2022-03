Telecamere nel Parco delle Groane contro spaccio di droga e criminalità

Un uomo ferito con un machete e abbandonato, a bordo strada, nella notte. Il grave episodio avvenuto a Limbiate nella nottata tra lunedì e martedì ha risollevato il problema relativo alla sicurezza nell'area delle Groane.

"Il grave ferimento di un uomo con un machete, avvenuto nella notte tra lunedì e martedì su una strada al Parco delle Groane, è l'ulteriore conferma del fatto che un intervento immediato è indispensabile per rendere questa bellissima area verde sicura e fruibile a tutti" ha spiegato l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, intervenendo sul caso.

"Come Regione - prosegue l'assessore - ci stiamo già muovendo per intervenire concretamente. Nello specifico, l'assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia ha dato vita, nel 2021, ad un progetto di sicurezza integrata, che proseguirà anche nell'anno in corso. L'iniziativa, coordinata dalla Prefettura di Milano e dalla Prefettura di Monza e Brianza, ha coinvolto oltre all'assessorato al Welfare e alla Sicurezza, anche le ATS, le forze dell'ordine e la Polizia Locale di 15 Comuni".

"Si tratta - aggiunge - di un progetto importante con cui sono state messe in atto una serie di operazioni coordinate che hanno già permesso di effettuare diversi interventi di bonifica del territorio, con sequestri di droga e di veicoli, numerosi fermi, arresti, ritiro di patenti, segnalazioni in prefettura ed altro ancora".

"In Giunta regionale - conclude De Corato - abbiamo inoltre stanziato 3,5 milioni di euro per l'acquisto di fototrappole e telecamere per la videosorveglianza nei parchi e nelle aree protette. La delibera, da me proposta, prevede un cofinanziamento sino all'80% delle spese, con un massimo di 80.000 euro a progetto. Questa importante misura nasce direttamente dalla richiesta dei sindaci e ha come obiettivo quello di sottrarre allo spaccio e alla delinquenza le grandi aree verdi lombarde in cui vi sono grossi problemi di sicurezza e di ordine pubblico - tra queste, appunto, anche il Parco delle Groane - restituendole ai cittadini affinché possano goderne appieno e senza correre rischi per la loro incolumità".