In Brianza si accendono 7 nuove telecamere: dove sono e a cosa servono

Si accendono gli occhi elettronici a Lesmo. Sono sette e sono operative le nuove telecamere installate nel comune brianzolo presso alcuni “varchi” nei punti di accesso del comune brianzolo.

Si tratta telecamere che leggeranno le targhe dei veicoli in transito: un sistema di lettura e tracciabilità dei veicoli collegato a livello nazionale alla polizia di Stato e sempre in funzione: tutto il giorno, tutti i giorni. Uno strumento per innalzare il livello di sicurezza e monitorare i flussi di passaggio o transito in caso di infrazioni stradali, auto oggetto di attività investigative, macchine rubate, controllo della revisione e assicurazione dei veicoli. Un supporto anche per risalire a malviventi o vandali che compiono atti in danno dei cittadini all’interno del comune e in quelli limitrofi.

Dove sono le telecamere a Lesmo

Il comune ha reso nota la mappa con il posizionamento delle telecamere presso i varchi cittadini.

Postazione 1 Via XXV Aprile angolo Via Toti

Postazione 2 Via Ratti angolo Via C.na Baraggia

Postazione 3 Via Messa angolo Via Padania

Postazione 4 Via Volta angolo Via G. Galilei

Postazione 5 V.le C.M. Maggi civico 37

Postazione 6 Via Mazzini civico 25

Postazione 7 Via Parco, ponte sul fiume Lambro

"A Lesmo già si vive in maggior sicurezza che altrove (dati delle Forze dell’Ordine) e ora ci sono 7 “vigilanti” in più. Presto si installeranno anche telecamere di video sorveglianza in diverse zone del paese. La tecnologia offre validi supporti per la sicurezza delle persone e dei beni, ma resta fondamentale il senso di ciascuno per poter vivere in modo sempre più sereno e partecipativo” ha detto il sindaco Francesco Montorio.