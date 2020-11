Spia dipendenti con telecamere e li fa lavorare senza mascherina: multa da 24mila euro

Telecamere nascoste per "spiare" i dipendenti e controllarne il lavoro senza che loro sapessero di essere osservati e nessuna misura di prevenzione anti-contagio rispettata in azienda. Per una società produttrice di divani con sede in Brianza è scattata una maxi multa da 24mila euro e la sospensione dell'attività, almeno fino alla regolarizzazione delle inadempienze e dello stato dei luoghi.

L'attività è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Desio e dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano che hanno effettuato un controllo presso la ditta, intestata a un cittadino cinese residente in Toscana. Dei sedici dipendenti impiegati tutti risultavano regolarmente assunti ad eccezione di uno ma la vera scoperta è stata il sistema di videosorveglianza completamente abusivo presente nella struttura messo in funzione senza che i dipendenti avessero accordato il consenso. Nell'azienda inoltre non era presente gel sanificante e non erano state adottate le idonee misure di contenimento dell'epidemia per garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. I dipendenti inoltre venivano fatti lavorare senza mascherina.

Le sanzioni elevate ammontano a 27mila euro e l'attività dell'azienda è attualmente sospesa fino alla messa in regola delle pendenze.