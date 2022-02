Passeggiate a rischio: telecamere rotte o girate lungo la pista ciclopedonale

Erano state installate una decina di anni fa proprio per garantire una passeggiata a piedi o in bici in totale sicurezza lungo il canale Villoresi. Oggi, purtroppo, quelle telecamere sono state rotte o girate, perdendo così la loro iniziale funzione.

La segnalazione è arrivata alla redazione di MonzaToday da un lettore che, accortosi del problema, lo ha immediatamente segnalato anche alla polizia locale. "E' una situazione molto pericolosa - spiega il lettore -. L'idea era buona: mettere in sicurezza un tratto di Monza che, da anni, è spesso meta anche di spacciatori. Bella l'idea anche delle colonnine di Sos. Peccato che il tutto sia fuori uso. La colonnina staccata, le telecamere rotte o girate, in modo tale che chi non ha buone intenzioni possa agire indisturbato".

Il lettore ha realizzato un vero e proprio dossier, con tanto di mappe di telecamere fuori uso, e di colonnine vandalizzate. Alla fine di dicembre ha presentato un esposto al comando della polizia locale di Monza. "Per esempio nel tratto via Ghilini via Buonarroti la telecamera è stata rimossa - prosegue -. Anche la colonnina sos è stata tolta. Già vandalizzata veniva utilizzata dagli spacciatori per ricaricare il telefonino".

Il monzese sollecita un rapido intervento. "Le telecamere di videosicurezza sono fondamentali anche per evitare la triste consuetudine dell'abbandono dei rifiuti. Se si cammina lungo la pista ciclopedonale del Villoresi ci si imbatte anche in grandi conteiner abbandonati", aggiunge.

La redazione di MonzaToday è in attesa di ricevere dal Comune aggiornamenti in merito al problema.