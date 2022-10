A Monza arrivano le telecamere contro l'abbandono dei rifiuti: multe fino a 26mila euro

Telecamere contro l’abbandono di rifiuti in città. A Monza sono state installate le videotrappole per contrastare le discariche abusive: i primi occhi elettronici hanno fatto la loro comparsa nei giorni scorsi, in alcune delle aree utilizzate spesso per gli abbandoni illeciti dei rifiuti in città. Il compito di immortalare i comportamenti incivili e di applicare le sanzioni è affidato agli agenti della polizia locale facenti capo all’Ufficio di Polizia Edilizia ed Ambientale che controllano 7 giorni su 7 i movimenti e le segnalazioni sul territorio.

“Con questa azione intendiamo avviare una vera e propria battaglia contro l’abbandono dei rifiuti: l’obiettivo è rendere pulita la città di tutti – ribadisce l’assessore all’Ambiente Giada Turato – Sul fronte dell’igiene urbana stiamo lavorando in più direzioni e quello della videosorveglianza è uno dei tasselli fondamentali che stiamo mettendo in campo in tema di controllo e di presidio del territorio”.

“L’attivazione di questa tipologia di videosorveglianza – aggiunge Turato – consente agli operatori di spostare gli apparecchi molto velocemente da una zona all’altra di Monza per verificare e monitorare su più fronti gli abbandoni e sanzionare anche penalmente chi commette reato”.

FOTO - Una delle prime telecamere (Foto Controllo Vicinato Regina Pacis)

Come funzionano le telecamere

Gli apparecchi sono provvisti di pannello solare e batteria tampone che permettono alle telecamere di funzionare 24 ore su 24 anche senza connessione alla rete elettrica, sim per connessione dati in modo da inviare da remoto le immagini e illuminatori notturni ad infrarossi per garantire anche in assenza di luce la ripresa delle immagini.

Le multe

In caso di identificazione del soggetto che abbandona illecitamente i rifiuti, se titolare d’impresa, le ammende previste vanno da 2.600 euro a 26.000 Euro e, se trattasi di rifiuti pericolosi, con l’arresto fino a 2 anni, come previso dal D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006. (TUA) Se il soggetto individuato è un privato, l’illecito è sanzionato in via amministrativa ai sensi del regolamento di Polizia Urbana con 100 euro ai sensi del TUA con 600 euro e fino al doppio se si tratta di rifiuti pericolosi. In ogni caso è previsto il ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore.