Sono tre. Non sono ancora entrate in funzione e una volta accese rileveranno le eventuali infrazioni commesse dagli automobilisti all'incrocio regolato da semaforo, con il passaggio con il rosso. A Monza arrivano tre nuovi T-red. O meglio Autosc@n Red.

Gli apparecchi, di recentissima installazione, sono stati posizionati a ridosso di tre incroci tra i più trafficati della città e in questi giorni, mentre venivano ultimate le operazioni di messa in posa, non sono passati inosservati ai cittadini e agli utenti che si sono domandati di che cosa si trattasse. Sono tre dispositivi che monitoreranno le infrazioni semaforiche, scattando fotogrammi e leggendo le targhe dei veicoli nel caso di passaggi con il rosso, rendendo possibili anche sanzioni per la violazione del codice della strada.

Dove sono i nuovi T-Red a Monza

I dispositivi, come ha spiegato a MonzaToday l'assessore all'Ambiente, Energia e Mobilità Giada Turato, sono stati installati in tre diversi incroci. "Sono presenti in viale Lombardia, all'altezza dell'incrocio con via Montelungo, in viale Brianza all'intersezione con viale Cesare Battisti e lungo corso Milano, a ridosso dell'incrocio con via Arosio in zona stazione". Per il momento sono stati installati e montati - per un investimento totale di 121mila euro - ma non sono in funzione e non sono attivi: "manca ancora il collaudo e l'allacciamento. Si tratta di dispositivi adibiti al controllo delle infrazioni relative al transito dei veicoli a semaforo rosso" ha specificato Turato.

Manca ancora la segnaletica preposta che verrà installata prossimamente, prima dell'entrata in funzione degli strumenti per cui ancora non c'è una data di previsione di accensione individuata. "I fotogrammi eventualmente scattati poi saranno oggetto di accertamento da parte della polizia locale" ha aggiunto l'assessore spiegando il funzionamento dei dispositivi.

Obiettivo sicurezza sulle strade

"L'obiettivo dell'intervento è quello di garantire una maggiore sicurezza stradale, nell'ottica della massima trasparenza comunicativa con i cittadini" ha spiegato l'assessore monzese. "Si tratta di apparecchi di monitoraggio delle infrazioni che sono stati posizionati in punti e in luoghi critici anche dal punto di vista della viabilità per un maggiore rispetto del codice della strade e una riduzione dei sinistri agli incroci". Le intersezioni individuate sono tra le arterie più trafficate del capoluogo brianzolo e caratterizzate anche da un rischio di incidentalità maggiore. I punti di installazione sono stati individuati in collaborazione con la polizia locale.