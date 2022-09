"Siamo del comune, chiamiamo per il gas" ma è una truffa

Di gas e rincari si parla molto in questo periodo e proprio questo argomento, così sensibile a tanti, è stat utilizzato da malintenzionati per far leva su qualche cittadino ignaro con un tentativo di truffa. A informare la popolazione e a metterla in guardia da eventuali raggiri è stato lo stesso municipio che nel pomeriggio di martedì 27 settembre ha pubblicato un avviso contro una presunta truffa.

"La Polizia Locale informa tutti i cittadini di aver ricevuto da questa mattina delle segnalazioni su chiamate telefoniche sospette. Alcuni cittadini sono stati contattati telefonicamente da soggetti appartenenti a società private, che chiedono di cambiare tipo di contratto di gas ed energia elettrica e millantano di lavorare per il comune" spiegano.

"Vogliamo informare che il comune non ha delegato nessuno per tale mansione, non occupandosi tra l'altro di contratti gas e luce. Chiediamo a coloro che verranno contattati, di chiedere il nome della società e un numero telefonico e riferirlo alla Polizia Locale, così da poter prendere provvedimenti" concludono dal municipio.