Tetti scoperchiati dal vento e danni, violento temporale e grandine a Lentate Sul Seveso

Decine gli interventi in corso mercoledì mattina da parte dei vigili del fuoco che stanno intervenendo in diverse zone del comune brianzolo

Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte, in Brianza, nella zona di Lentate sul Seveso. Vento forte, pioggia e grandine hanno provocato ingenti danni a Cimnago, frazione del comune brianzolo. Sono state decine le chiamate con richieste di intervento che sono pervenute a partire dall'alba alla centrale operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza.

Tetti scoperchiati e rami caduti

I pompieri stanno intervenendo in diverse zone del comune per la messa in sicurezza di rami e piante pericolanti e per alcuni tetti scoperchiati con lamiere pericolanti. Sono cadute diverse piante e si registrano alcuni rami pericolanti. In via Montesolaro è stato scoperchiato dalla tromba d'aria il tetto di un'abitazione e la copertura è finita poi contro uno stabile situato di fronte e su diverse auto in sosta.

"Attualmente sono una decina gli interventi in corso e sono state inviate una autopompa dal distaccamento di Desio, una dal Distaccamento di Seregno e una da quello di Lazzate, inoltre sul posto stanno operando due mezzi di elevazione dei distaccamenti di Desio e Carate Brianza" hanno specificato dal comando provinciale di via Mauri. Insieme ai vigili del fuoco dall'alba sono impegnati anche i carabinieri della compagnia di Seregno che stanno lavorando insieme ai pompieri per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.