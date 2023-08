Uomo vuole buttarsi tra i binari, salvato in stazione a Monza

Soccorsi in stazione a Monza nella serata di martedì 1 agosto. Intorno alle 21 tra i binari sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme a carabinieri e polizia di Stato. A far accorrere le forze dell'ordine in via Arosio è stata la segnalazione relativa a un gesto dagli intenti suicidiari di un uomo.

Un cittadino di origine nigeriana, un giovane che non avrà avuto più di trent'anni, ha manifestato infatti l'intenzione di buttarsi tra i binari all'altezza dell'attraversamento tra il binario 2 e il 3 della stazione di Monza. E' stato subito fermato da alcuni connazionali che erano lì con lui e poi raggiunto e fermato da carabinieri e polizia che sono intervenuti subito nello scalo ferroviario.

L'uomo è stato trovato in condizioni di salute buone ma agitato e gli sono state prestate le prime cure.