Ragazzo si vuole buttare dal ponte, Valassina chiusa e soccorsi

È stata la segnalazione di un passante che ha visto un ragazzo in bilico sul cornicione di un ponte della SS36, all'altezza di Verano Brianza, a mettere in moto venerdì sera la macchina dei soccorsi.

E in pochi istanti lungo il tratto brianzolo della Valassina, intorno alle 21 del 30 dicembre, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno con negoziatore al seguito, vigili del fuoco e ambulanze. E per consentire l'intervento dei soccorsi e la lunga trattativa per convincere il ragazzo - 20 anni - a scendere è stato necessario bloccare il traffico, con la superstrada off limits per circa un'ora.

La segnalazione giunta alle 20.50 alla centrale operativa dell'Arma segnalava un ragazzo notato su un ponte sopraelevato (all’altezza dell’uscita dalla superstrada): il giovane si teneva solo con una mano, in piedi sul cornicione oltre le protezione e gridava e urlava tenendo un telefono in mano. Dopo circa un'ora di negoziazione condotta dai carabinieri, i vigili del fuoco hanno raggiunto il 20enne con l'autoscala e lo hanno tratto in salvo, riportandolo a terra. Durante l’intervento, la Valassina è stata chiusa al traffico. Il ragazzo è stato poi soccorso dal personale sanitario intervenuto.