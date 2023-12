Cerca di uccidere a martellate la moglie poi si dà fuoco e si suicida

Una donna di 79 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, colpita a martellate, mentre un 85enne, marito della pensionata, è morto dopo essersi tolto la vita dandosi fuoco.

Il dramma familiare si è consumato in Brianza nel primo pomeriggio di giovedì 7 dicembre, all'interno di una villetta di Varedo. A dare l'allarme nel primo pomeriggio sono stati alcuni passanti che hanno notato l'85enne armeggiare nel giardino di casa con della benzina mentre tentava di darsi fuoco. La chiamata di emergenza ha fatto accorrere in via Celotti intorno alle 14.30 i mezzi di emergenza del 118, carabinieri e i vigili del fuoco.

L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni gravissime ma non ce l'ha fatta. La moglie invece, trovata in casa, riversa in una pozza di sangue, è ricoverata al San Gerardo di Monza nel reparto di Neuro rianimazione. La prognosi, al momento, resta riservata.

Notizia in aggiornamento.