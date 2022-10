Esce dal lavoro e tentano di aggredirla: paura in pieno centro a Monza

Aveva appena finito di lavorare. Chiuso il negozio e salutate le colleghe come ogni sera si è diretta verso il parcheggio a prendere l'auto e ritornare a casa. Ma ieri sera la donna se l'è vista brutta: due persone l'hanno seguita e hanno tentato di scipparla. Lei, fortunatamente, è riuscita a fuggire nascondendosi nell'androne di una palazzina, ha iniziato a gridare e ha impugnato lo spray al peperoncino che porta sempre con sé.

Attimi di paura quelli vissuti nella serata di lunedì 10 ottobre nel centro di Monza. Protagonista una donna di 40 anni che lavora proprio a pochi passi dal Duomo. "Come ogni sera ha chiuso il negozio proprio nell'isola pedonale di Monza, si è diretta nel vicino supermarket e ha acquistato la cena - racconta il fidanzato a MonzaToday -. Poi si è diretta in Spalto Maddalena per poi attraversare il ponticello di legno e salire in auto, posteggiata nei pressi di piazza Cambiaghi". Ma ieri sera la donna è tornata a casa in lacrime e con il cuore in gola.

"Mi ha telefonato che stava piangendo a dirotto - prosegue l'uomo -. Era ancora nell'androne del palazzo, terrorizzata. Due persone, tra cui una donna, l'hanno seguita e hanno tentato di raggiungerla e di strapparle la borsa. Lei, fortunatamente, si è messa in salvo ma è sotto choc". Un problema, quello delle aggressioni in centro, che ormai prosegue da tempo. "Non è possibile tornare a casa con la paura di essere aggredita - aggiunge l'uomo -. Il centro di Monza è diventato pericoloso: non è normale che tra le 18.30 e le 20 quando i negozianti chiudono le attività i lavoratori devono avere paura di attraversare la via Italia e le vie limitrofe per andare a prendere l'auto, o raggiungere la fermata dei pullman o la stazione. L'isola pedonale è ormai in balia di persone violente, spesso in preda ai fumi dell'alcol e della droga, che non si fanno remore ad aggredire le persone". L'uomo sollecita un rapido intervento delle forze dell'ordine. "Servono pattugliamenti a piedi o in auto nella fascia d'orario di chiusura dei negozi e degli uffici", conclude.

Intanto la donna nella giornata di martedì 11 ottobre andrà a sporgere denuncia.