Prova a comprare (gratis) alcuni giochi all'Esselunga: scatta la denuncia

Mentre stava facendo la spesa avrebbe messo nel carrello anche alcuni giocattoli. Forse le prime spese di Natale.

Ma invece di mettere sotto l'albero i primi balocchi, per la donna è scattata la denuncia in stato di libertà per tentato furto aggravato. Il fatto è accaduto venerdì 12 novembre a Seregno, all'interno dell'Esselunga.

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti la donna, 36 anni, sarebbe stata sorpresa nel tentivo di portare via i balocchi, però senza pagarli.

I giochi, per un valore complessivo di 70 euro, sarebbero stati celati nella grande spesa di 250 euro che la donna aveva fatto nello store brianzola.

Sul posto sono interventi i carabinieri della stazione di Seregno che l'hanno denunciata in stato di libertà per tentato furto aggravato.