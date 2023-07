Mentre cambia la ruota il ladro tenta di rubargli il marsupio, ma la vittima lo rincorre

Era entrato nel grande store per alcuni acquisti ma all’uscita ha trovato una brutta sorpresa: la sua auto, posteggiata nel grande parcheggio, aveva una gomma a terra. Così che ha aperto il baule e ha preso la ruota di scorta. Ma proprio mentre, sotto la forte canicola, era alle prese con cric e ruota di scorta si è accorto che al lato passeggero era salita una persona che aveva afferrato il suo marsupio e poi è scappata via. Ma la vittima ha reagito e ha iniziato a rincorrere il ladro fino a quando l’uomo, ormai braccato, ha gettato via il marsupio, è salito su un'auto allontanandosi e facendo perdere le sue tracce.

Tentativo di furto nel primo pomeriggio di domenica 16 luglio a Lissone, in una grande area di sosta di viale Valassina 57. Ma il ladro ha scelto male la sua vittima: Mimmo l’egiziano, il noto custode di una palazzina monzese nel quartiere Cazzaniga salito alla ribalta delle cronache nazionali per la sua bravura nell’aiutare le forze dell’ordine a fermare i ladri, lo ha rincorso e il ladro ha mollato il malloppo.

“Era entrato nel grande centro di bricolage per alcuni acquisti - racconta Mimmo l’egiziano a MonzaToday -. Quando sono uscito nel parcheggio ho visto che la gomma lato conducente era a terra. Ho riposto il marsupio in auto e ho preso la gomma di scorta. Proprio mentre la stavo montando ho visto che qualcuno era salito al lato passeggero e si è subito allontanato con il mio marsupio”. A quel punto Mimmo ha iniziato a rincorrerlo, fino a quando l’uomo ha gettato il marsupio e ha recuperato metri riuscendo a salire su una Ford colore metallizzato, allontanandosi facendo perdere le sue tracce.

“Per fortuna non ha rubato i soldi che avevo appena prelevato, né la carta di credito - aggiunge -. Ho subito avvisato la sicurezza del grande store e poi mi sono recato dai carabinieri di Lissone per sporgere denuncia. L’uomo che ha tentato di rubarmi il marsupio e che pare abbia già messo a segno diversi colpi in quel parcheggio è straniero, probabilmente nordafricano, alto circa 1 metro e 80 centimetri, robusto. Indossava una t-shirt e jeans. Bisogna prestare sempre massima attenzione. Da quanto mi è stato riferito pare che le vittime siano soprattutto persone anziane”.