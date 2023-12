Uomo preso a colpi di roncola in testa senza motivo: il tentato omicidio

Avrebbe quasi ammazzato quell'uomo senza un motivo. Lo avrebbe più volte colpito alla testa, senza un perché. Un ragazzo di 23 anni, cittadino marocchino, pregiudicato in Italia e senza fissa dimora, è stato fermato lunedì pomeriggio a Cormano in esecuzione di un fermo di indiziato di delitto con l'accusa di tentato omicidio.

Sarebbe stato lui, infatti, la notte dello scorso 15 ottobre a ferire in maniera grave un 32enne romeno a Paderno Dugnano. Quella notte, l'uomo e un suo amico - entrambi ubriachi - erano stati bloccati dall'aggressore in via Argentina, in zona Villaggio ambrosiano. Dopo una breve discussione, il fermato avrebbe estratto una roncola e avrebbe colpito più volte alla testa il 32enne, poi finito al pronto soccorso del San Carlo in condizioni gravi.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare il sospettato, soprattutto grazie alle analisi delle immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza. I militari hanno poi iniziato a dare la caccia all'uomo, che nelle scorse ore è stato rintracciato in un'area industriale abbandonata. Per lui sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di Monza.