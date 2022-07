Tenta il suicidio due volte nella stessa sera: salvato dai carabinieri

Per due volte ha trovato sulla sua strada degli angeli in divisa. Per due volte, nel giro di poche ore, l'intervento dei militari ha evitato il peggio. Doppio tentato suicidio sventato lunedì sera a Paderno Dugnano, dove un uomo di 55 anni ha cercato di togliersi la vita venendo però bloccato dai carabinieri in entrambe le occasioni.

Il primo allarme è scattato verso le 20.30, quando il 55enne avrebbe annunciato al figlio l'intenzione di compiere il gesto estremo. I militari della tenenza di Paderno lo hanno trovato poco dopo impiccato a una recinzione, ma sono riusciti a liberarlo e ad affidarlo alle cure dei soccorritori del 118, che lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate Milanese. Stando a quanto appreso, però, l'uomo sarebbe fuggito dalla struttura prima ancora di essere visitato e sarebbe tornato a casa sua.

Proprio da lì, verso l'una, è arrivata la nuova allerta. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato il 55enne in bilico sul parapetto del condominio pronto a gettarsi nel vuoto. I militari, con l'aiuto di due negoziatori della compagnia di Sesto e del nucleo investigativo, hanno stabilito un contatto con lui cercando di tranquillizzarlo e rassicurarlo e alla fine, dopo due ore di trattative, sono riusciti a portarlo in salvo. Di nuovo.