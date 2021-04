Momenti di tensione e traffico bloccato a Trezzo per i soccorsi per un tentato suicidio

Mobilitazione di soccorsi e traffico bloccato lunedì mattina a Trezzo sull'Adda, lungo il ponte che segna il confine tra le province di Milano e Bergamo. Intorno alle 8 lungo l'attraversamento sul fiume è stata segnalata la presenza di un giovane determinato a lasciarsi cadere dal ponte ed è scattata la maxi mobilitazione.

Lungo le corsie del ponte sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 insieme a polizia locale e carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda. E proprio i militari dell'Arma hanno cercato di instaurare un dialogo con il giovane in difficoltà - uno studente di venticinque anni - che era a cavalcioni sul parapetto, con una gamba già a penzoloni. Al termine dell'intervento - protrattarsi per oltre un'ora - il ragazzo è stato accompagnato per accertamenti e supporto all'ospedale San Gerardo di Monza in ambulanza.

Lunedì mattina inevitabili sono stati i disagi per gli automobilisti a causa della chiusura delle corsie di transito lungo il ponte per permettere l'intervento dei soccorsi.