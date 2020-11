Seregno, uomo tenta di togliersi la vita: salvato dai carabinieri

Una tragedia scongiurata e una vita salvata. Intervento "speciale" quello di venerdì mattina per i carabinieri di Seregno che hanno evitato che un uomo si togliesse la vita, riuscendo a scongiurare un suicidio.

La chiamata di emergenza è arrivata pochi minuti prima delle 8 alla centrale operativa del 112 da parte di una donna di 57 anni. La signora ha spiegato ai carabinieri che il marito si era appena messo una corda al collo e si era lasciato andare da una scala, con l'intento di togliersi la vita. In pochi istanti in via Solferino sono giunti i militari dell'Arma che hanno sorretto l'uomo dal basso per evitare che la corda riuscisse a strangolarlo. E intanto sono riusciti a guidare la donna, dando istruzioni affinchè tagliasse il cappio.

Un'ambulanza ha poi trasferito il 57enne all'ospedale di Desio in codice verde. Ad Agrate Brianza nei giorni scorsi un uomo di 34 anni si è tolto la vita in un campo mentre a Lentate sul Seveso una signora di 50 anni si è lasciata cadere da un balcone al terzo piano per uno stato depressivo legato alla scoperta della positività al covid-19: la donna è in ospedale a Niguarda e non è in pericolo di vita.