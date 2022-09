La strada trasformata in un campo di terra e traffico in tilt per ore

Terra e sassi in strada e disagi al traffico. Nella mattinata di lunedì 12 settembre a Brugherio, poco prima di mezzogiorno, è intervenuta una pattuglia della polizia locale in seguito a una perdita di carico. Gli agenti si sono occupati di gestire la viabilità e hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabile che non è stato trovato sul posto.

L'uomo, un cittadino monzese del '67 è stato rintracciato poco dopo al volante di un autocarro. All'autista è stato imposto il ripristino dello stato originario della strada a suo carico ed è stato multato per il ripristino del carico con 87 euro di sanzione e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

In zona a Brugherio la viabilità e la circolazione sono state difficoltose per circa due ore.