Scossa si terremoto di magnitudo 3.0 nella Bergamasca, epicentro a Comun Nuovo

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata nella mattinata di mercoledì 4 ottobre nella Bergamasca, a qualche decina di chilometri da Monza e dalla provincia brianzola.

L'epicentro, secondo quanto rilevato dall'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato localizzato a circa un chilometro da Comun Nuovo, comune della provincia di Bergamo e la scossa è stata avvertita, come segnalato da diversi cittadini, anche a Treviglio. L'ora esatta risulta le 9:07 "con coordinate geografiche (lat, lon) 45.6300, 9.6760 ad una profondità di 8 km", secondo la localizzazione della Sala Sismica INGV-Roma. Al momento non sono stati segnalati danni causati dalla scossa e sono in corso alcuni sopralluoghi per le verifiche da parte dei vigili del fuoco sugli edifici.