Forte temporale e vento, a Concorezzo danni al tetto di un capannone

Immediato l'intervento per la messa in sicurezza effettuato dai vigili del fuoco

Il forte nubifragio che domenica pomeriggio si è abbattuto sulla Brianza ha provocato danni anche a Concorezzo dove è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza una porzione di tetto di un capannone.

La copertura, scoperchiata dal maltempo, è stata notata da alcuni cittadini che hanno segnalato la crititicità e permesso così l'intervento dei soccorsi. I pompieri hanno raggiunto il capannone e sistemato la porzione di tetto pericolante, mettendo in sicurezza l'area.

"Grazie alle segnalazioni dei cittadini, alla collaborazione della Protezione Civile Concorezzo e soprattutto all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stata messa in sicurezza l'area ex Redaelli in via Remo Brambilla. A seguito del forte temporale di oggi si sono creati gravi danni al tetto che lo hanno reso estremamente pericoloso".

Pompieri anche dalla Brianza in soccorso per esondazione

Domenica pomeriggio il personale del distaccamento di Lazzate è stato inviato a supporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco e delle squadre Saf Fluviali del comando di Milano a Canegrate, per fornire supporto nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza in seguito all'esondazione del fiume Olona.