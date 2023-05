Il gesto del brianzolo che è finito anche sul The Guardian

Claudio Trenta ha conquistato anche il The Guardian. La storia del pensionato di Barlassina salita alla ribalta delle cronache nazionali per essere stato multato dalla polizia locale, reo di aver chiuso una pericolosa buca stradale senza aver ottenuto il permesso è arrivata anche in Inghilterra. Il noto quotidiano inglese The Guardian ha infatti ripreso la vicenda del brianzolo che dovrà pagare quasi 900 euro di multa per aver chiuso una buca che da tempo si era aperta proprio in prossimità del passaggio pedonale. Un articolo in cui racconta la vicenda che aveva visto protagonista quel pensionato brianzolo che aveva pensato di sistemare da solo quella buca che sarebbe potuta diventare molto pericolosa per pedoni, ciclisti e motociclisti.

La vicenda era stata raccontata per la prima volta da MonzaToday che aveva prima raccolto le segnalazioni di Trenta in merito a quella buca e ad altre che il pensionato aveva segnalato. Poi aveva raccontato anche il suo intervento di sistemazione e quella multa che gli è stata recapitata proprio una settimana fa. La vicenda di Trenta ha proprio fatto il giro del mondo. Dopo la Brianza è diventata un caso nazionale con numerose troupe televisive che, negli ultimi giorni, si sono recate a Barlassina per raccogliere la testimonianza di Trenta e la replica del sindaco Piermario Galli che ha più volte ribadito che la multa non può essere tolta visto che il suo concittadino ha violato il codice della strada. Intanto stasera Claudio Trenta sarà di nuovo in tv: la trasmissione “le Iene” gli dedicherà un servizio.