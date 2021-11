Theo è tornato a casa, ritrovato il cucciolo di jack russel "sparito" da una settimana

Theo è tornato dalla sua famiglia. Il cucciolo di jack russel di cui si erano perse le tracce dallo scorso 30 ottobre, a Villasanta, ora è di nuovo a casa. Sabato mattina il cagnolino è stato "scaricato" da un'auto proprio a ridosso del centro ippico monzese, nella cittadina brianzola. Proprio lì da dove lo scorso sabato 30 ottobre era "sparito" nel nulla mentre stava giocando con un altro cane.

Un ritorno inaspettato ma che ha regalato grande commozione ai proprietari che per le ricerche del loro cucciolo di cinque mesi avevano diffuso un appello sui social network e coinvolto anche Said Beid, il pet detective di Villasanta noto per le sue straordinarie abilità nel recuperare animali scomparsi anche da mesi. Alle ricerche si erano uniti anche tanti semplici cittadini che, letto l'appello, durante le passeggiate per Villasanta e dintorni con il loro cane, monitorano l'eventuale presenza di Theo.

"Lo stiamo cercando senza sosta - aveva spiegato Said -. Speriamo di portarlo a casa il prima possibile. Magari qualcuno, in buona fede, avendolo incrociato per strada lo ha avvicinato. Ma a casa c'è una famiglia che lo aspetta. La sua mamma, che viveva in simbiosi con lui, da quando non c'è più non mangia". Era stata presentata anche una denuncia ai carabinieri e polizia per il cane che è dotato di microchip.

Sulle circostanze della sparizione e del ritorno del cane a casa non si sa molto di più: l'auto si sarebbe fermata nei pressi del centro ippico e avrebbe aperto le portiere da cui è subito sceso Theo che è stato accolto da alcune persone che si trovavano poco distanti. Per il ritrovamento dell'animale i proprietari avevano offerto anche una ricompensa.