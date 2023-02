Nel parco di Monza un tiglio per il questore morto nei campi di concentramento

Monza ricorda l'ex questore di Fiume Giovanni Palatucci con l'intitolazione di un tiglio secolare nel parco. La cerimonia è prevista per domani, venerdì 10 febbraio, in occasione del 76esimo anniversario della morte del commissario Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume morto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau. Palatucci è stato insignito della medaglia d’oro al merito civile ed è stato riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri ed italiani.

Anche Monza e la Brianza lo vogliono ricordare. Domani alle 11.30 il questore Marco Odorisio, presiederà alla cerimonia in ricordo del martire. A Giovanni Palatucci sarà dedicato un tiglio secolare del Parco di Monza, lungo viale dei Tigli. Un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione Direzione della Villa Reale di Monza e del Consorzio Parco Villa Reale.