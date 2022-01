Timmy è a casa: ritornato il cane del ragazzino investito

Finalmente Timmy è ritornato a casa. Il cane del ragazzino di Lesmo che nel tardo pomeriggio di sabato a Casatenovo è stato investito mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, finalmente è ha fatto ritorno a casa.

Al momento del tragico investimento nei pressi del ristorante San Mauro il ragazzino era insieme ai genitori e al suo amato Timmy che, dallo spavento, era fuggito. Mentre il 15enne è ancora ricoverato in condizioni serie all'ospedale di Circolo di Varese, i familiari avevano lanciato l'appello per ritrovare il cane. Avevano interpellato anche Said Beid, il noto pet detective brianzolo, esperto nel recupero di animali che si sono allanontanti dalla famiglia.

Questa notta la bella notizia: il cane è ritornato a casa. "Ero certo che Timmy sarebbe ritornato a casa - spiega Said Beid -. Nella ricerca mi ha aiutato la mia Adele, il mio segugio addestrato. E' lei che è riuscita ad individuare la direzione esatta del cane. Timmy infatti era diretto verso la sua abitazione, ma era molto spaventato quando vedeva le persone. Fortunatamente, anche grazie alla collaborazione di alcune persone, siamo riusciti a far ritornare Timmy a casa in totale tranquillità".

Tante le segnalazioni che nel frattempo erano giunte di avvistamenti di cani simili a Timmy, che vagavano per i prati nelle zone di Lesmo. Said si è subito catapultato, ma non si trattava di Timmy ma di un altro cane. L'animale era dotato di medaglietta e Said ha immediatamente contattato il proprietario che ha potuto riabbracciare il suo cane.

Adesso finalmente la bella notizia. Timmy è ritornato a casa. E potrà senza dubbio essere di grande aiuto per aiutare il suo giovane proprietario a riprendere il suo difficile cammino verso la vita.