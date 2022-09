Topi, blatte e sporcizia: chiusa di nuovo la mensa dell'ospedale

Topi nei locali, sporcizia e blatte. La mensa dell'ospedale di Desio chiude ancora. A disporre l'interruzione della somministrazione dei pasti nei locali della Asst Brianza è stata l'Ats e l'azienda ospedaliera che in seguito ad alcune verifiche hanno riscontrato anomalie e irregolarità igienico-sanitarie.

La mensa era già stata chiusa nel 2016 e poi nel 2021. Anche in quell'occasione erano state riscontrate mancanze dal punto di vista della tutela e pulizia dei luoghi. Ora per far fronte al disagio Asst Brianza ha disposto per il personale sanitario la consegna di pasti pre-confezionati monoporzione che vengono consumati nei reparti o nell'area attrezzata a ridosso del laboratorio di analisi.

La riapertura, come spiegano dalla direzione dell'azienda ospedaliera, non avverrà prima di fine mese. "Abbiamo predisposto interventi di sanificazione, igienizzazione e bonifica dell'area con l'isolamento delle aree più compromesse". Al momento i dipendenti ricevono in distribuzione pasti pre-confezionati ed è stata individuata un'area idonea per la consumazione delle vivande. "Siamo consapevoli del disagio e stiamo lavorando per rendere agibile l'area al più presto" spiegano da Asst Brianza. "Purtroppo si tratta di un problema antico ed è necessaria una riflessione per un intervento più strutturale".