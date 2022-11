Sorpresa tra i fornelli: topi nella mensa della scuola brianzola

Topi nella mensa della scuola primaria. Niente preparazione dei pasti in loco per i bambini che frequentano la scuola primaria di via Battisti ad Agrate Brianza. Per alcuni giorni i bambini riceveranno comunque il pranzo, ma cucinato nel centro di cottura dell'impresa che si occupa del servizio. Mercoledì 2 novembre, alla riapertura della scuola dopo il ponte di Ognissanti, gli addetti del servizio mensa avrebbero trovato alcuni roditori all'interno dei locali adibiti ai pasti.

Immediata la comunicazione al comune di Agrate che è corso ai ripari. Contattata Ats il servizio di preparazione dei pasti nella scuola di via Cesare Battisti è stato sospeso ed è stato attivato il servizio di derattizzazione. Nel frattempo l'amministrazione comunale di Agrate Brianza, come riporta Prima Monza, avrebbe inviato una lettera ai genitori per raccontare quanto accaduto. L'impresa che si occupa della preparazione dei pasti ha immediatamente attivato il protocollo con la chiusura delle cucine, la sanificazione cautelativa dei refettori e la programmazione di ulteriore monitoraggio e disinfestazione. Da ulteriori controlli non sarebbero stati trovati topi in altri locali della scuola elementare. Probabilmente, precisa l'amministrazione nella lettera, "Ciò farebbe ritenere che l'avvenuto riscontro della presenza degli stessi possa essere conseguente alle attività di movimentazione del terreno nell'adiacente cantiere per la realizzazione della nuova palestra comunale". Intanto anche nella giornata di giovedì 3 novembre è stato effettuato un sopralluogo

La redazione di MonzaToday nel frattempo ha contattato il sindaco Simone Sironi per avere ulteriori dettagli sull’accaduto.

Notizia in aggiornamento