Topi, scarafaggi e cibo scaduto nella pizzeria chiusa da due anni a Monza

Cattivi odori da una pizzeria chiusa da ormai due anni. Saracinesca abbassata, proprietario irreperibile e apparentemente sparito nel nulla e all'interno, ancora sacchi di farina e cibo avariato tra cui si aggiravano anche topi. E così il comune di Monza, con una ordinanza urgente, ha disposto l'accesso ai locali per motivi di salute pubblica "al fine di accertare lo stato dei luoghi e le cause di produzione ed emissione dei miasmi", si legge nel documento.

La pizzeria in questione si trova in via Luca della Robbia, nel quartiere Cantalupo, e da tempo i residenti segnalavo odori molesti. E ora il comune (proprietario dell'immobile) ha dato mandato di "procedere alla necessaria derattizzazione e disinfestazione dei locali, con ripristino dei normali requisiti igienico-sanitari".

Il pizzaiolo sparisce nel nulla e arrivano i topi

"L’attività risulta interrotta senza che sia stato fornito preavviso alcuno e i locali risultano chiusi e inaccessibili in quanto le chiavi non sono mai state riconsegnate al Comune proprietario" si legge nell'ordinanza che precisa che il titolare è irreperibile da tempo e che non è stato possibile rintracciarlo. Tante però le segnalazioni "da parte dei vicini commercianti di persistenti e crescenti effluivi maleodoranti provenienti dall’interno dei locali, nonchè di presenza di topi e scarafaggi". Motivo per cui, a inizio novembre, il comune ha disposto una verifica e un intervento.