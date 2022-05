Fa 400 km in auto e grazie a "Sei di Monza se..." realizza il sogno del figlio

La rete può fare miracoli ed aiutare un papà, venuto da lontano, a realizzare il sogno del suo bambino proprio nel giorno del suo compleanno. Incontrare quel campione che, proprio a Monza, ha creato il paradiso per gli amanti della mountain bike.

Il miracolo, ancora una volta, lo hanno fatto gli utenti del gruppo Facebook "Sei di Monza se...". Sabato 7 maggio Marco per realizzare il sogno del suo bimbo ha macinato 400 km di strada per portarlo a Monza, nel quartiere di Cederna. Il bimbo voleva conoscere il suo idolo: Torquato Testa atleta professionista di dirt jump e freeride. Un nome magari non noto agli addetti ai lavori. Ma nel quartiere di Cederna Torquato è un mito: lì infatti, ormai da anni, ha aperto il Monza Pizza Bike Park, il primo vero Bike Park Urbano in Italia.

Ma arrivato a Monza Marco e la sua famiglia hanno trovato i cancelli della struttura chiusi. Era previsto maltempo e quindi, per la sicurezza degli atleti, la struttura non è stata aperta. Negli occhi del suo bimbo è calato un velo di tristezza: ci teneva tanto a incontrare il suo idolo e farsi una foto con lui. Questo il regalo che aveva chiesto per il suo compleanno. Ma papà Marco non si è arreso e si affidato ai social: si sa che Facebook qualche volta riesce a fare i miracoli.

Ha postato la richiesta sul gruppo Facebook "Sei di Monza se...": tra quegli oltre 44mila utenti magari c'era qualcuno che poteva avere il contatto con Torquato, anche solo per riuscire a fare una foto con il bimbo. E il miracolo, anche questa volta, è avvenuto. Una ragazza che fa parte del gruppo ha contattato la famiglia del giovane che ha contattato a sua volta il papà del suo fan. A quel punto il sogno del bambino si è realizzato. L'incontro e la foto con il suo mito, quel Torquato Testa che ha gareggiato ai massimi livelli del Campionato del mondo di Freeride (FMB World Tour), primo Italiano ad aver partecipato al Redbull Joyride a Whistler, dove si è classificato terzo posto riportando l'Italia sul podio. Ma soprattutto fondatore di quel Pizza Monza Bike Park dove tanti ragazzi possono allenarsi e rincorrere il loro sogno.