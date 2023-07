"Ci sono i fantasmi", mangiano torta alla marijuana e stanno male: studenti in ospedale

Smarriti, estraniati, con vuoti di memoria. Facevano fatica a parlare e qualcuno ha anche affermato di vedere i fantasmi. E' finita all'ospedale, con una intossicazione, la serata di otto studenti a Monza che si erano ritrovati in un appartamento del centro per una cena tra amici. Al momento del dolce è arrivata a tavola una torta preparata con la marijuana.

La chiamata con la richiesta di soccorso è partita dall'appartamento nel corso della notte e nella casa, affittata ai giovani, sono arrivati anche i carabinieri del capoluogo brianzolo. Degli otto studenti universitari presenti, quattro risultano frequentare la facoltà di medicina. Subito dopo aver mangiato la torta i ragazzi avrebbero accusato forti malesseri tanto da dover chiedere aiuto al 118 che è arrivato sul posto con due ambulanze ed un'automedica. "Alla vista dei militari i giovani (tutti poco più che ventenni, residenti a Monza e nei paesi limitrofi) apparivano smarriti, con vuoti di memoria e difficoltà ad esprimersi. Qualcuno si limitava a riferire di vedere i fantasmi" spiegano in una nota i carabinieri del comando di Monza.

Alcuni sono stati trasportati dal personale medico presso gli ospedali del capoluogo per sospetta intossicazione, mentre altri hanno rifiutato le cure. Sono in corso le indagini e gli accertamenti per capire che cosa sia accaduto e delineare eventuali responsabilità.