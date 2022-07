Grotte e labirinti che non ci sono più, i giardini della Reggia di un tempo visti con gli occhiali "speciali"

Una passeggiata immersi nella natura del verde dei giardini della Reggia di Monza, camminando anche attraverso la storia, tra i secoli. E così, indossando un visore speciale, si potrà essere trasportati indietro nel tempo, tra Settecento e Ottocento, per ammirare come erano all'epoca il gioiello architettonico che oggi fa risplendere Monza e il suo Parco. Un percorso di un chilometro in 12 tappe, un tuor virtuale immersivo che prenderà il via sabato 9 luglio.

A passeggio tra i secoli nel Parco di Monza

“InReale, Virtual tour nei Giardini Reali di Monza": si chiama così l'iniziativa che propone visite immersive curate da Ad Artem, società impegnata nella didattica e nel turismo culturale, per svelare la bellezza dei Giardini Reali della Villa di Monza e la loro storia. E il viaggio nella natura e nel tempo si ripeterà ogni sabato fino al 15 ottobre. Grazie ai visori VR di ultima generazione che il Centro documentazione Residenze Reali lombarde (CdRR) – ideatore e curatore del progetto – metterà a disposizione, si potrà effettuare un salto nel passato attraverso la realtà virtuale.

Tra boschetti e labirinti di piante che non ci sono più

Boschetti, labirinti vegetali, grotte, cascate, canali e laghetti che ora non ci sono più torneranno per magia a materializzarsi davanti agli occhi dei visitatori, accompagnati da una storia affascinante. La ricostruzione digitale del giardino degli Asburgo trae origine dal progetto del CdRR VEDERE L’INVISIBILE, vincitore del Bando indetto da Polihub e Lottomatica nel 2018 e del Bando Per la Cultura 2020 di Fondazione Cariplo. Rendering fotorealistici, panoramici e stereoscopici realizzati da Guido Bazzotti, ne restituiscono lo stato originario grazie alle fonti storiche. Per ricostruire i giardini reali di un tempo è stato utilizzato il rilievo dello stato di fatto datato 1791, i libri di contabilità di cantiere, la corrispondenza tra i protagonisti.

L’iniziativa è stata realizzata in partenariato con il Consorzio Brianteo Villa Greppi e vede la collaborazione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza e del Comune di Monza. L’intero progetto è stato finanziato da Fondazione Cariplo e sostenuto da Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano. “InReale, Virtual tour nei Giardini Reali di Monza è un appuntamento di particolare rilevanza perché evidenza ulteriormente il patrimonio monumentale, botanico e storico racchiuso nei Giardini e le grandi potenzialità in materia di valorizzazione di questo prestigioso bene - spiega il neo presidente del Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza Paolo Pilotto - La ricostruzione degli antichi giardini reali austriaci attraverso le principali fonti ha l’obiettivo fondamentale di attribuire una storicità ‘naturale’ a tutto il complesso. Studiare il passato per applicare nel futuro importanti tecnologie conservative è, infatti, un’operazione fondamentale per recuperare l’interezza di questo splendido ambiente, che vive da secoli sul nostro territorio”.

“Mi auguro che questa proposta innovativa possa ottenere il risultato che merita”, spiega Marina Rosa, Presidente del Centro documentazione Residenze Reali lombarde. “Dietro a questo percorso tra storia e natura ci sono infatti lunghi anni di studio e ricerche. Ciò che i visitatori “vedranno”, guardandosi intorno nelle dodici tappe del percorso, è esattamente quello che la corte asburgica e i suoi ospiti hanno goduto dagli anni ’80 del Settecento sino all’arrivo dell’Armée d’Italie. Nulla è lasciato alla fantasia. Ringrazio quanti hanno contribuito alla buona riuscita del prodotto, unico, al momento, nel suo genere per qualità e offerta”.

Info e costi

Il tour è disponibile tutti i sabati su prenotazione. Il biglietto intero ha un prezzo di 17 euro, ridotto 15. Prenotazioni: www.inreale.it.

Informazioni: T+39 02 65 97 728/ info@inreale.it