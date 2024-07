Trafficavano 'supercar' rubate: arrestati due ricettatori

A Sesto San Giovanni gli agenti della polizia di Stato hanno fermato un uomo di 27 anni e una donna di 22, entrambi biellorussi, ritenuti responsabili di ricettazione e riciclaggio di autovetture.

L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Sesto San Giovanni, è frutto di un’indagine mirata sul territorio alle porte della Brianza sulla ricettazione di autovetture di grossa cilindrata da parte di lituani.

Come riferisce anche Ansa.it I due sono stati trovati con 150 targhe di auto di varie nazionalità, 15 documenti di identificazioni di persone di varie nazionalità dell'Est Europa. Oltre a questo, avevano chiavi di varie autovetture già stampate e vergini, tablet, strumenti di diagnostica/reset e lettura codici di tutte le auto, attrezzature laser specifico per scrittura su acciaio e disturbatori di frequenza.

Nei giorni scorsi, i poliziotti avevano notato una citycar compatta che, con targhe ucraine, si aggirava per le strade comunali senza apparente meta. Sabato scorso hanno notato la coppia fermare l'auto in via Torino e scendere nel box di uno stabile trasportando un trolley. Nel box i poliziotti, che poi hanno preferito attendere di entrare in azione, hanno scorto un fuoristrada dal valore di oltre 230mila euro. I due hanno poi fatto ritorno alla propria auto senza il trolley. Lunedì uno dei due è tornato per entrare nel box: è stato subito bloccato: all'interno, oltre alla valigia di grosse dimensioni lasciata il sabato precedente, l'autovettura fuoristrada con targa tedesca e molto altro materiale: appunto targhe, documenti falsi e altro. Verificato con una concessionaria che l'auto era stata rubata e poiché i due non hanno dimora in Italia sono stati fermati per ricettazione e riciclaggio, e portati alla casa circondariale di Monza e alla sezione femminile della casa circondariale "Cataldo" di Milano.