Traffico da incubo, 8 chilometri di coda per un camion fermo verso Monza e Milano

Un mezzo pesante in avaria e code chilometriche verso Monza e Milano.

Nella mattinata di lunedì 8 maggio sono stati pesanti i disagi registrati lungo l'autostrada A4 nel tratto compreso tra Dalmine e Trezzo sull'Adda, in duirezione del capoluogo lombardo. Alle ore 9 erano otto i chilometri di coda registrati a causa di un mezzo pesante in avaria all'altezza del km 158,7.

"Agli utenti in viaggio verso Milano si consiglia di percorrere l'A35 BreBeMi e di rientrare in A4 dopo averso percorso l'A58 Teem" hanno spiegato dalla società di Autostrade per l'Italia. Nel tratto lunedì mattina non risultano interventi del personale sanitario.