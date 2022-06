Traffico bloccato per colpa di una tartaruga

Anche mercoledì mattina si sono formate delle code lungo la Strada Statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Questa volta non è stato un incidente a causare i rallentamenti, bensì la presenza di un animale persosi sulla striscia d'asfalto.

La segnalazione apparsa questa mattina

No, non si tratta di una fake news. E' tutto vero. Come riferiscono (con tanto di foto) i colleghi di LeccoToday - questa mattina il traffico sulla SS36 del lago di Como e dello Spluga è in tilt a causa di una tartaruga come segnalato ai viaggiatori in transito nella zona di Civate/Isella. Il quadrupede, con tutta probabilità, è arrivato sulla strada dal limitrofo lago di Annone Brianza, zona all'interno della quale si trovano parecchi esemplari.