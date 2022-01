In centinaia al centro tamponi: traffico (ancora) in tilt

Un lungo serpentone di auto che dal ponte di via Marconi è diretto al centro vaccinale di via Stucchi.

A segnalarlo alla redazione di MonzaToday i lettori che si sono trovati imbottigliati nel traffico.

"La coda inizia dal ponte di San Rocco", riferisce una lettrice. Alle 12.30 una lunga fila di auto, con gli agenti della polizia locale impegnati nella viabilità.

"Dal sottopasso di via Buonarroti è tutta una coda. I vigili cercano di smaltire il traffico", aggiunge un altro lettore.

Una situazione analoga si era verificata già nella giornata di lunedì 27 dicembre quando in tanti, molti anche senza prenotazione, si erano diretti al drive through di via Stucchi per sottoporsi al tampone. Oggi la situazione si ripete.

Il centro tamponi di via Stucchi è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 16, la domenica dalle 9 alle 13.