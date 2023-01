"Monza è un caos: 25 minuti per percorrere 3 km e mezzo"

"Altro che città a misura d'uomo. La mattina a Monza è il caos totale. Una fila di auto di genitori che bloccano il passaggio per portare i figli a scuola. Per percorrere 3 km e mezzo ci ho impiegato 25 minuti".

Questa la segnalazione arrivata alla redazione di MonzaToday da una lettrice che vive in via De Gradi, a due passi dal centro storico. Nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio la donna si è dovuta recare all'ospedale San Gerardo. "Sono uscita dal mio garage alle 8 - racconta -. E da quel momento si può che sono rimasta ferma. Code interminabili di auto dirette verso via de Leyva. Genitori in fila per accompagnare i figli a scuola. Stessa storia quando sono arrivata all'altezza di piazza Citterio".

La donna ci ha impiegato esattamente 25 minuti per raggiungere la via Pergolesi. "Sono stata fortunata. Ho trovato parcheggio e sono riuscita a raggiungere l'ambulatorio in tempo. È vero che ogni giorno esco di casa alle 7 per raggiungere il posto di lavoro, a Desio, per le 8. Ma non è ammissibile che per percorrere meno di 4 km si impieghino 25 minuti. Monza è troppo piccola per tutte le auto che ormai invadano le strade della nostra città".