Un incubo il ritorno dal lago: 30 km di code e rallentamenti sulla SS36

Dopo la prima domenica di primavera trascorsa al lago, complice anche il sole, il ritorno a casa è un incubo. Brianzoli incolonnati dopo la giornata trascorsa a Lecco e dintorni.

Come riferiscono i colleghi di LeccoToday il traffico a Lecco e sulla SS36, la prima domenica di primavera è in linea con quelle estive (e in parte con quelle invernali, poiché il fenomeno si è ripetuto in maniera costante): si procede a passo d'uomo. Le code, intorno alle ore 18, sono infatti lunghissime in direzione Milano sulla Statale 36, con i primi incolonnamenti da Abbadia Lariana e poi attraverrso i tunnel del San Martino e del Monte Barro verso la Brianza, fino quasi a Giussano.

Complice l'ennesimo weekend di sole e bel tempo, il primo con temperature realmente calde, il numero di persone spostatesi dalle province a sud della Lombardia verso il lago e la Valtellina è stato davvero significativo, con il conseguente intenso volume di veicoli in marcia nelle ore del rientro.

Le prime code si sono formate da metà pomeriggio, la situazione è segnalata in peggioramentopoco dopo le 18. Si procede sempre più a rilento, le previsioni indicano una serata decisamente "calda" sulla SS36, come ormai triste abitudine.

La situazione poco dopo le 18

