Code infinite sulla Valassina da Lecco a Monza: cos'è successo

Ore e ore di coda: dalla Valtellina a Lecco e poi fino a Monza. È stata una giornata di straordinari disagi viabilistici quella di domenica 14 febbraio 2021: la circolazione tra lago e Brianza è andata completamente in tilt. Le cause? Molteplici: l'incredibile afflusso di persone verso la Valtellina e la conseguente fase di rientro; gli incidenti nel pomeriggo sulla SS36 in direzione Sud; il restringimento di carreggiata ad Abbadia Lariana che funge da "imbuto" allo svincolo tra la Statale e la Provinciale 72. Il risultato è stato un serpentone unico di veicoli fermi in coda, per decine di chilometri e fino a tarda notte.

Una situazione che rischia di ripetersi nei prossimi weekend e che oggi, come prevedibile, ha destato l'attenzione delle istituzioni. In mattinata è giunto a riguardo l'intervento del presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli e del consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli.

"Già nei giorni scorsi avevamo segnalato ad Anas i possibili disagi che avrebbe comportato, soprattutto nel fine settimana, il restringimento a una sola corsia in direzione Sud sulla Strada Statale 36 proprio all'altezza dell'immissione della Strada Provinciale 72 - spiegano - Oggi abbiamo scritto nuovamente ad Anas per evidenziare i pesanti disagi registrati in particolare nella giornata di ieri, che hanno interessato anche le strade provinciali connesse alla SS36. Sappiamo che i lavori sono programmati da tempo; quello che stona è vedere il cantiere allestito già da diversi giorni e non ancora gli operai al lavoro".

"Comprendiamo che lo svolgimento dei lavori crea necessariamente dei disagi, ma chiediamo ad Anas maggiore attenzione e che vengano messe in campo tutte le opere provvisionali e i correttivi necessari per limitare al minimo i disagi ed evitare il ripetersi di situazioni critiche come quelle di ieri".